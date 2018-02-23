Гройсман требует публичных извинений Москаля перед Супрун - ВИДЕО

Об этом премьер-министр Украины написал в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что совсем недавно с трибуны Закарпатской ОГА нецензурно высказался в адрес и.о. минристра здравоохранения. Причиной конфликта стали проблемы с поставками вакцины от кори.

Как утверждает Гройсман, такое поведение недопустимо для чиновника. В связи с этим чиновник должен найти силы публично извиниться перед в.о. Минздрава Ульяной Супрун за оскорбительные слова в ее адрес.

"Такое поведение недопустимо для чиновника и мужчины и не украшает мужчин», - отметил глава правительства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день в стране зафиксировано шесть с половиной тыс случаев заболевания корью. Об этом заявила и.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в эфире украинского телеканала.