16:33 23.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман требует публичных извинений Москаля перед Супрун - ВИДЕО

Глава Кабинет министров Украины Владимир Гройсман потребовал от главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля извинений за оскорбления в адрес и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. 

Гройсман требует публичных извинений Москаля перед Супрун - ВИДЕО

Об этом премьер-министр Украины написал в своем микроблоге в Twitter. 

Отметим, что совсем недавно с трибуны Закарпатской ОГА нецензурно высказался в адрес и.о. минристра здравоохранения. Причиной конфликта стали проблемы с поставками вакцины от кори.

Как утверждает Гройсман, такое поведение недопустимо для чиновника. В связи с этим чиновник должен найти силы публично извиниться перед в.о. Минздрава Ульяной Супрун за оскорбительные слова в ее адрес.

"Такое поведение недопустимо для чиновника и мужчины и не украшает мужчин», - отметил глава правительства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день в стране зафиксировано шесть с половиной тыс случаев заболевания корью. Об этом заявила и.о.министра здравоохранения Украины  Ульяна Супрун в эфире украинского телеканала.

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