03:00 23.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман рассказал о новой программе по модернизации украинских КПП

Премьер-министр Украины Владимир Гройсмна анонсировал создание новой программы по модернизации контрольных пунктов пропуска на украинской границе.

Гройсман рассказал о новой программе по модернизации украинских КПП

Об этом он сообщил во время брифинга в Сумах.

По словам Гройсмана, новая программа обустройства КПП на границе с украинскими соседями, еще будет обсуждаться с европейскими партнерами. Инфраструктура пересечения границы будет расширяться.

Развивать КПП будут на двусторонних взаимоотношениях с соседними странами. Уже имеются такие проекты с Польшей, Венгрией и другими странами.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", европейский союз закрывает проект по модернизации и строительству пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной. Представители ЕС пришли к выводу, что проекты не смогут быть завершены вовремя. В настоящее время шесть проектов закрываются, а неизрасходованные деньги возмещаются.

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