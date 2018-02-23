Гройсман рассказал о новой программе по модернизации украинских КПП

Об этом он сообщил во время брифинга в Сумах.

По словам Гройсмана, новая программа обустройства КПП на границе с украинскими соседями, еще будет обсуждаться с европейскими партнерами. Инфраструктура пересечения границы будет расширяться.

Развивать КПП будут на двусторонних взаимоотношениях с соседними странами. Уже имеются такие проекты с Польшей, Венгрией и другими странами.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", европейский союз закрывает проект по модернизации и строительству пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной. Представители ЕС пришли к выводу, что проекты не смогут быть завершены вовремя. В настоящее время шесть проектов закрываются, а неизрасходованные деньги возмещаются.