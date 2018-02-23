13:50 23.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100187171:labazovych

ГПУ допросила Гонтареву и Коломойского по делу ПриватБанка

Генеральная прокуратура допросила главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву и бизнесмена Игоря Коломойского по делам Приватбанка.

ГПУ допросила Гонтареву и Коломойского по делу ПриватБанка

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в рамках расследований махинаций в банковском учреждении.

Как сообщил Луценко, у него возникло много вопросов к Гонтаревой. Поводом послужило то, что она две недели назад давала многочасовые показания по другим делам. В частности, о Приватбанке, Нацбанке и других банковских учреждений. 

При этом Луценко подчеркнул, что допрос проходил в посольстве Украины в Швейцарии. Кроме того, он добавил, что в деле о 1,5 млрд долларов конфискованных средств роль компании ICU расследована.

"С первого дня мы устанавливали роль брокера IСU, который был допрошен",- сказал генпрокурор. Имя брокера он не назвал и добавил, что Гонтарева им не была.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Народные депутаты Украины 1 марта хотят заслушать отчет действующей главы Национального банка Гонтаревой. После этого состоится голосование за ее увольнение. Об этом в четверг, 22 февраля, на брифинге сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Поделиться
Читайте также:
 
Из Украины не выпустили 25 тысяч неплательщиков алиментов Во Львове в лесополосе полиция обнаружила тайник с оружием - ФОТО Наличный доллар в пятницу упал до 27,15 гривны Минюст намерен запустить процесс взыскания задолженности по зарплате, - Петренко
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив