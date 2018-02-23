19:53 23.02.2018 | Политика | Новости
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ЕС продлил санкции для Белоруссии

Европейский союз на год продлил ограничительные мер в отношении Белоруссии. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

ЕС продлил санкции для Белоруссии

Отмечается, что Совет постановил продлить ограничительные меры в отношении Белоруссии еще на год – до 28 февраля 2019 года.

Соответствующие меры включают эмбарго на поставки оружия и замораживание активов, а также запрет на поездки четырем лицам, внесенным в список в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста.

К слову, также Совет ЕС продлил разрешение на закупку Беларусью биатлонного оборудования в европейских странах.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидеры Евросоюза намерены одобрить продление еще на полгода экономических санкций блока в отношении России. Данные санкции были ранее наложены по причине российской аннексии Крыма и поддержки Россией террористов на востоке Украины.

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