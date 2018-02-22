00:30 22.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украину едет министр иностранных дел Албании

Украину с официальным визитом посетит министр иностранных дел Республики Албания Дитмир Бушати.

В Украину едет министр иностранных дел Албании

Он пробудет в Киеве три дня и проведет ряд встреч. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, в четверг, 22 февраля, состоится протокольная встреча Бушати и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Затем состоится совместная пресс-конференция министров. Запланировано также подписание соглашения между Дипломатической академией Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Украины и Дипломатической академией Республики Албания.

При этом накануне визита Бушати на своей странице в Twitter сообщил, что сейчас он находился с рабочим визитом в Риге и оттуда откравляетс яв Киеве.

Напомним, в Киеве с официальным визитом находится министр иностранных дел Дании Андерс Самуельсен.

Как сообщал УРА-Информ, 21 февраля, президент Украины Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуельсеном.

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