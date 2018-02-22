14:32 22.02.2018 | Политика | Новости
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В Москве задержали Алексея Навального

В российской столице сотрудники правоохранительных органов арестовали оппозиционера Алексея Навального и его соратника Леонида Волкова.

В Москве задержали Алексея Навального

Такое заявление сделал Навальный в своем микроблоге в Twitter. 

По словам Навального, его задержали сразу после того, как он вышел от стоматолога. В свою очередь, Волков сообщил в Twitter, что был задержан в аэропорту Шереметьево, когда готовился вылететь в Уфу.

К слову, обоих задержали сотрудники второго оперативного полка. При этом ни Навальный, ни Волков не сообщили, на каких основаниях их задержали и объяснили им эти основания. Навальный сообщил только, что его куда-то везут.

Впоследствии стало известно, что Навального отпустили из московского ОВД "Якиманка" после вручения ему протокола о том, что против него возбуждено административное дело. 

Спустя несколько минут он добавил новый твит, в котором сообщил, что его действительно отпустили.

"Правда отпустили. Дали мне протокол, что против меня дело по 20.2.8 (до 30 суток ареста) и всё. Предложили подбросить куда надо. Я отказался и поехал на работу. Не понял, что это было и зачем меня семь человек задерживали", - отметил политик.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Россия блокирует сайт Алексея Навального после его расследования в отношении олигарха.

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