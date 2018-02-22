13:20 22.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100187089:Polishuk

Регламентный комитет не знает, когда начнет рассматривать представление по Бакулину

Комитет Верховной Рады по регламенту и организации работы парламента не знает точно, когда сможет приступить к рассмотрению представление по поводу снятия неприкосновенности с народного депутата Евгения Бакулина.

Регламентный комитет не знает, когда начнет рассматривать представление по Бакулину

Комитет не располагает информацией, был ли ознакомлен депутат с содержанием представления. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщил исполняющий обязанности председателя комитета Павел Пинзеник.

По его словам, комитет обратился с соответствующим запросом к главе парламента, получит ответ и тогда поймет, когда завершится пятидневный срок на предоставление им объяснений

Вместе с тем, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Евгений Бакулин, на которого генеральный прокурор Украины внес в парламент представление на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест, не выходит на связь.

Его помощники перестали брать трубку. Но законом предусмотрено, что у него есть пять дней. Если он это право не использует, то регламентный комитет рассмотрит представление, - заверил Парубий, напомнив, что для процедуры рассмотрения представления генпрокурора предусмотрено 20 дней.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 февраля 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрании меры пресечения народному депутату из фракции "Оппозиционный блок" Евгению Бакулину.

По словам генпрокурора, Бакулин является действующим нардепом, но территорию Украины давно не посещал.

Поделиться
Читайте также:
 
В Британии осудили украинцев за нелегальные перевозки – ФОТО Допрос свидетелей по делу Януковича продолжится 28 февраля НБУ в 2017 году увеличил активы на 9,1% В Ивано-Франковской области иномарка сбила пешехода, пенсионер умер
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив