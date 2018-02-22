Парламент ждет Гонтареву с отчетом о ее работе,- Парубий

После этого состоится голосование за ее увольнение. Об этом в четверг, 22 февраля, на брифинге сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

По его словам, сначала парламент уволит действующего главу НБУ, а затем уже будет назначение нового. Этот вопрос предварительно планируется на четверг пленарной недели, - пояснил Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко 18 января внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначения на этот пост первого заместителя главы НБУ Якова Смолия.