12:11 22.02.2018 | Политика | Новости
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Антикоррупционный суд является фундаментальной задачей Украины, - Госдеп США

Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан считает, что создание Высшего антикоррупционного суда является одной из главной задачей Украины. 

Антикоррупционный суд является фундаментальной задачей Украины, - Госдеп США

Об этом информирует пресс-служба американского посольства в Украине. 

Согласно его словам, Кабинет министров Украины должен проводить реформы для обеспечения равенства всех людей перед законом. Вместе с тем Салливан отметил позитивную роль Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Поскольку, как считает он, эти независимые институты по борьбе с коррупцией играют очень важную роль со взяточничеством, и для этого их нужно защитить и обеспечить ресурсами.

"Украине нужен также подлинно независимый антикоррупционный суд, который соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. Для Украины успешный и независимый антикоррупционный суд является фундаментальным», - добавил Салливан.  

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный валютный фонд настаивает скором рассмотрении Верховной Радой Украины законопроекта об антикоррупционном суде. 

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