Антикоррупционный суд является фундаментальной задачей Украины, - Госдеп США

Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан считает, что создание Высшего антикоррупционного суда является одной из главной задачей Украины.
Об этом информирует пресс-служба американского посольства в Украине.
Согласно его словам, Кабинет министров Украины должен проводить реформы для обеспечения равенства всех людей перед законом. Вместе с тем Салливан отметил позитивную роль Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Поскольку, как считает он, эти независимые институты по борьбе с коррупцией играют очень важную роль со взяточничеством, и для этого их нужно защитить и обеспечить ресурсами.
"Украине нужен также подлинно независимый антикоррупционный суд, который соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. Для Украины успешный и независимый антикоррупционный суд является фундаментальным», - добавил Салливан.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный валютный фонд настаивает скором рассмотрении Верховной Радой Украины законопроекта об антикоррупционном суде.