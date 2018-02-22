Антикоррупционный суд является фундаментальной задачей Украины, - Госдеп США

Об этом информирует пресс-служба американского посольства в Украине.

Согласно его словам, Кабинет министров Украины должен проводить реформы для обеспечения равенства всех людей перед законом. Вместе с тем Салливан отметил позитивную роль Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Поскольку, как считает он, эти независимые институты по борьбе с коррупцией играют очень важную роль со взяточничеством, и для этого их нужно защитить и обеспечить ресурсами.

"Украине нужен также подлинно независимый антикоррупционный суд, который соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. Для Украины успешный и независимый антикоррупционный суд является фундаментальным», - добавил Салливан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный валютный фонд настаивает скором рассмотрении Верховной Радой Украины законопроекта об антикоррупционном суде.