12:21 21.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В 2018 году нужно завершить все дела экс-чиновников из санкционного списка, - Луценко

Во время брифинга генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в этот год должен быть окончанием всех дел экс-чиновников из санкционного списка.

В 2018 году нужно завершить все дела экс-чиновников из санкционного списка, - Луценко

По мнению генпрокурора, наибольшую необходимость завершения следствия в этом году с выходом на заочное осуждение требуют дела Клюева и экс-генпрокурору Пшонке и его сыну, а также по Присяжнюку.

Луценко подчеркнул, в этом году должен быть конец всех дел должностных лиц времен Януковича из санкционного списка. В этом направлении для правительства  это главная задача.

Кроме того, он анонсировал начало заочных судебных процессов против ряда экс-чиновников в 2018 году.

"В этом году мы планируем начать заочные судебные процессы не только против Януковича, Захарченко, Якименко, но и Курченко, Клименко, Ставицкого, Арбузова, Азарова и других", - заявил Луценко.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш и бизнесмен Сергей Клюев могут быть исключены из списка санкций, введенных против бывшего президента Украины Виктора Януковича и 14 его соратников.

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