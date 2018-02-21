Украина просит ЮНЕСКО проанализировать проблемы связанные с аннексией Крыма

По его слова, Гендиректору ЮНЕСКО передан анализ проблем, вызванных аннексией полуострова. Введение прямого мониторинга со стороны ЮНЕСКО должно стать одним из действенных средств международного влияния на ситуацию в Крыму.

Украина надеется на дальнейшую поддержку усилий с целью деоккупации Крыма.

По словам посла, российская агрессия и оккупация Крыма повлекла за собой множество проблем, а именно: нарушение прав человека, незаконные аресты, преследования крымских татар, подавление свободы слова, угрозы объектам культурного наследия Украины на полуострове. Так, украинское правительство рассчитывает на дальнейшую поддержку усилий с целью деоккупации Крыма.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава планирует сохранить санкции, введенные Европейским союзом против России.