12:46 21.02.2018 | Политика | Новости
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Суд Евросоюза отменил санкции для Сергея Клюева

Суд Европейского союза отменил решение Совета ЕС о санкциях, которые были наложены на украинского депутата Сергея Клюева в марте 2017 года. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Суд Евросоюза отменил санкции для Сергея Клюева

Согласно постановлению суда, санкции могут оставаться в силе до истечения срока обжалования, который составляет более двух месяцев. Также Совет ЕС проверит обоснованность того, что Клюев попал в санкционный список и что он действительно подпадает под критерии лиц, на которых накладываются такие санкции.

В суде ЕС предполагают, что информация предоставленная Киевом может быть необоснованным и тем или иным способом привести к принятию неадекватных решений.

Суд оставляет в силе решение первого рассмотрения жалобы Клюева, которым были аннулированы санкции с октября 2015 года и марта 2016.

Добавим, санкции против Клюева действуют до 6 марта 2018 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в этот год должен быть окончанием всех дел экс-чиновников и санкционного списка.

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