18:33 21.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассказал, как Турчинов стал президентом

Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что самоустранение Януковича стало причиной принятия Радой решения о возложении обязанностей президента на Турчинова.

Порошенко рассказал, как Турчинов стал президентом

Об этом президент рассказал во время допроса по видеосвязи в Оболонском райсуде Киева.

Согласно словам Порошенко, полномочия экс-президента Виктора Януковича не были досрочно прекращены в феврале 2014 года. Поскольку, было принято решение возложить их на тогдашнего главу Верховной Рады Александра Турчинова в связи с самоустранением Януковича.

Также лидер страны отметил, что такое решение было принято в связи с отсутствием связи с Януковичем в тот момент, отсутствием президента на рабочем месте и "потерей управления страной".

В связи с этим президент подчеркнул, что обстоятельства самоустранения Януковича должен изучить и установить суд.

"Я бы не хотел трактовать Конституцию и давать юридические разъяснения", - сказал Порошенко и добавил, что ему не известно о каких-либо обращениях в Конституционный суд по этому вопросу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", допрос главы украинского государства Петра Порошенко по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича был завершен из-за неприличных вопросов со стороны защиты.

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