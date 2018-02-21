Порошенко представил нового главу "Укроборонпрома"

При этом на странице в Facebook глава государства отметил, что сегодня в открытом режиме, - перед прессой, перед обществом, перед армией - не только подводятся итоги работы "Укроборонпрома", но и начинает новый этап. Он также поблагодарил за работу бывшего руководителя Романа Романова и пожелал плодотворной работы новому руководителю концерна.

По словам Порошенко, "Укроборонпром" станет первым в Украине государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит.

И в конце концов, это должно быть вертикально интегрированная компания, работающая в соответствии с лучшими международными стандартами прозрачности, открытости и эффективности, - отметил глава государства.

Напомним, Букин ранее работал гендиректором "Укрспецэкспорта". Кроме того, в 2012-2013 годах Букин занимал должность замглавы "Укроборонпрома".

Как сообщал УРА-Информ, 12 февраля 2018 года Порошенко подписал указ об увольнении с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Романа Романова.