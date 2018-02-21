10:59 21.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко не приедет в суд для допроса – ФОТО

Глава государства Петр Порошенко не сможет сегодня, 21 февраля, приехать в Оболонский райсуд на допрос по делу о госизмене экс-главы государства Виктора Януковича, однако готов ответить на все вопросы в режиме видеоконференции из Администрации президента с 14:00 до 15:30.

Порошенко не приедет в суд для допроса – ФОТО

Такое ходатайство предложил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

По его словам, в прокуратуру поступило письмо из Администрации президента, в котором говорится, что присутствие главы страны в суде требует особых мер безопасности.

Такие меры связанные с непосредственным участием президента в судебном заседании, могут существенно усложнить работу суда. В том числе в деле о госизмене Януковича и по другим делам, а значит, ограничит права других граждан.

Прокурор добавил, что у Порошенко имеются уважительные причины неприбытия на суд в связи с исполнением функций президента. Так, АП просит рассмотреть вопрос о допросе Петра Порошенко в режиме видеоконференции.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", охрану Оболонского районного суда города Киева и прилегающей к нему территории существенно усилили. Дополнительные меры безопасности были принято в связи с ожиданием прибытия в суд, который продолжит рассмотрение дела о государственной измене Януковича, президента Украины Петр Порошенко.

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