Порошенко не приедет в суд для допроса – ФОТО

Такое ходатайство предложил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

По его словам, в прокуратуру поступило письмо из Администрации президента, в котором говорится, что присутствие главы страны в суде требует особых мер безопасности.

Такие меры связанные с непосредственным участием президента в судебном заседании, могут существенно усложнить работу суда. В том числе в деле о госизмене Януковича и по другим делам, а значит, ограничит права других граждан.

Прокурор добавил, что у Порошенко имеются уважительные причины неприбытия на суд в связи с исполнением функций президента. Так, АП просит рассмотреть вопрос о допросе Петра Порошенко в режиме видеоконференции.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", охрану Оболонского районного суда города Киева и прилегающей к нему территории существенно усилили. Дополнительные меры безопасности были принято в связи с ожиданием прибытия в суд, который продолжит рассмотрение дела о государственной измене Януковича, президента Украины Петр Порошенко.