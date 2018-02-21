Помощь Украине не ограничится поставкой ракетных комплексов, - Волкер

По словам представителя США, поставки Javelin всего лишь маленькая часть от всей помощи, ведь речь идет о больших масштабах.

Волкер подчеркнул, что главной целью помощи для Украины является поставка оружия для украинской армии, чтобы Вооруженные силы могли защищать свою территорию.

Отмечается, что часть вооружения Киев получит бесплатно, также получит право покупать то вооружение, которого ей не хватает.

"Украина как независимое государство имеет право на защиту, и мы можем поддержать ее способность обороняться", - добавил он.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр обороны Украины Степан Полторак и глава Пентагона Джеймс Матти уже утвердили череду приоритетных для нашей страны направлений по вопросу усиления обороноспособности.