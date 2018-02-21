Политика правительства Венгрии может стоить Будапешту членства в ЕС

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что венгерская политика не соответствует принципам ЕС. Об этом сообщает венгерское издание Magyar Nemzet.
По словам Ассельборна, резкая политика Венгрии бросает вызов принципам Европейского Союза.
Скандал между странами начался после того, как в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel Ассельборн раскритиковал венгерскую законодательную инициативу Стоп Сорос.
Ассельборн утверждает, что ЕС должен наказать Венгрию, активизировав статью 7 союзного договора, который лишит Будапешт права голоса в Совете Европы.
На что Сийярто очнь бурно среагировал, заявив, что либералы хотят наводнить Европу мигрантами. А самого Ассельборна Сийярто обозвал "идиотом", который ненавидит Венгрию.
В ответ глава МИД Люксембурга ответил, что речь идет о ценностях, а не о личностях. Ассельборн отметил, что у него совершенно нормальные отношения с венгерским коллегой Сийярто.
Люксембургский министр добавил, что не может понять мышление венгерского правительства и предостерег, что его политика может дорого стоить Будапешту.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан, заявил, что беженцы прибывающие в Венгрию, являются "мусульманскими захватчиками".