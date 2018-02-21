11:21 21.02.2018 | Политика | Новости
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Политика правительства Венгрии может стоить Будапешту членства в ЕС

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что венгерская политика не соответствует принципам ЕС.  Об этом сообщает венгерское издание Magyar Nemzet.

Политика правительства Венгрии может стоить Будапешту членства в ЕС

По словам Ассельборна, резкая политика Венгрии бросает вызов принципам Европейского Союза.

Скандал между странами начался после того, как в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel Ассельборн раскритиковал венгерскую законодательную инициативу Стоп Сорос.

Ассельборн  утверждает, что ЕС должен наказать Венгрию, активизировав статью 7 союзного договора, который лишит Будапешт права голоса в Совете Европы.

На что Сийярто очнь бурно среагировал, заявив, что либералы хотят наводнить Европу мигрантами. А самого Ассельборна Сийярто обозвал "идиотом", который ненавидит Венгрию.

В ответ глава МИД Люксембурга ответил, что речь идет о ценностях, а не о личностях. Ассельборн отметил, что у него совершенно нормальные отношения с венгерским коллегой Сийярто.

Люксембургский министр добавил, что не может понять мышление венгерского правительства и предостерег, что его политика может дорого стоить Будапешту.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан, заявил, что беженцы прибывающие в Венгрию, являются "мусульманскими захватчиками".

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