Парубий подписал постановление о праздновании памятных дат в 2018 году

Среди прочего глава парламента подписал постановление о праздновании 150-летия со дня рождения выдающейся писательницы Леси Украинки. Как сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады, народные депутаты приняли соответствующие постановления, которым, в частности, рекомендуется предусмотреть: создание полного библиографического словаря Леси Украинки, электронного варианта архива семьи Драгомановых-Косачев: Елены Пчелки (Ольги Косач), Михаила Драгоманова, Ольги Косач-Кривинюк, Оксаны Косач-Шимановской, Юрия Косача; обеспечение функционирования Научно-исследовательского института Леси Украинки Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки.

Народные депутаты также предлагают разработать и ввести экскурсионные маршруты, связанные с жизнью и творчеством Леси Украинки, создать научно-популярный фильм о жизни и ее творчестве.

Также Верховная Рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2018 году среди которых:

1030 лет со времени крещения Киевской Руси (988)

150 лет со времени основания Киевского института музыки им. Р.М.Глиера (1868)

150 лет со дня основания в Львове культурно-образовательной общественной организации "Просвита" (20.12.1868)

100 лет со времени основания Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины (1918);

100 лет со дня образования Общества Красного Креста Украины (18.04.1918)

100 лет со дня провозглашения Украинского Государства (Гетманата Павла Скоропадского) (29.04.1918)

100 лет со дня основания Украинской академии наук (ныне - Национальная академия наук Украины) (27.11.1918)

100 лет со дня рождения Олеся (Александра) Гончара (1918-1995), писателя, литературного критика, общественного деятеля, Героя Украины, Героя Социалистического Труда;

100 лет со дня рождения Платона Майбороды (1918-1989) композитора;

100 лет со дня утверждения Тризуба государственным гербом Украинской Народной Республики (25.02.1918)

1040 с момента рождения Ярослава Мудрого (978-1054), Великого князя Киевской Руси;

85-я годовщина Голодомора 1932-1933 годов в Украине (день памяти - 25.11.2018).

При этом правительству рекомендовано создать организационный комитет попразднованию в 2018 году памятных дат и юбилеев, утвердить план мероприятий и решить вопрос о выделении денег.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 февраля 2018 года, подписал закон о реинтеграции Донбасса. Документ подписан на заседании военного кабинета. Как заявил глава государства, сегодняшний день навсегда войдет в историю Украины как день трагический, когда Герои Небесной сотни защитили наше право на будущее.