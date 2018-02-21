Допрос Порошенко завершен из-за неуместных вопросов стороны защиты

Такое заявление сделал председательствующий судья Владислав Девятко в зале суда.

По его словам, вопросы должны касаться дела, а не противоречить ему. Однако свидетель защиты несмотря на это задавал Порошенко большинство неуместных вопросов.

Как сообщил судья, заседание суда по делу о госизмене Виктора Януковича продолжится завтра, начнется допрос свидетелей стороны защиты. "Заседание продолжится завтра в 10 часов", - добавил судья.

Кстати, Петра Порошенко допрашивали дистанционно в течение почти часа. И на сегодняшний день украинский политик является последним свидетелем стороны обвинения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", суд по делу о госизмене Виктора Януковича хочет допросить ряд высокопоставленных чиновников времен его президентства, в частности экс-премьера Николая Азарова.