Более миллиона украинцев выехали из страны в 2017 году, - Климкин

Об этом он рассказал на конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине".

По словам Климкина, лучшей доли за рубежом украинцы ищут из-за того, что на их родине низкие зарплаты.

"Я много лет занимался безвизом, а сейчас смотрю, что только в прошлом году Украину покинули более миллиона украинцев", - сказал министр.

В связи с этим Климкин считает, что проблему эмиграции из Украины необходимо решать в кратчайшие сроки. Он также отметил, что проведенные реформы наносят удар по самой Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", складывается интересная ситуация, когда количество украинцев, которые посещают РФ практически кардинально не уменьшается, а вот количество россиян, желающих посетить наше государство упало почти на половину. Так, в 2017 году в Российскую Федерацию посетили 4376423 украинца.