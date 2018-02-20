В Украине во вторник приедет глава МИД Дании Самуэльсен

Глава ведомства приедет во вторник, 20 февраля и пробудет в Киеве два дня. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, во время визита Самуэльсен намерен провести переговоры с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Он также примет участие во встрече высокого уровня в Кабинете министров Украины по вопросам реформ в Украине, организованной для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, международных организаций, финансовых институтов и общественности.

В среду, 21 февраля, состоится совместная пресс-конференция Климкина и Самуэльсена, а также подписание совместных приглашений на Международную конференцию по вопросам реформ в Украине.

Напомним как сообщал УРА-Информ, 5 апреля 2017 года Дания и Украина подписали подготовленный Госэнергоэффективности меморандум о взаимопонимании в сферах энергоэффективности и возобновляемой энергетики между двумя странами.

Документ подписан в рамках официального визита президента Украины Петра Порошенко в страну.