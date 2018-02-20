В Осаке пройдет саммит G20 в 2019 году

Отмечается, что такое решение приняло правительство Японии. Предполагается, что наиболее вероятным вариантом является деловой комплекс Inter Osaka.

Для Японии это будет первый прием G20. На проведение встречи также претендовали префектура Аичи и город Фукока. По мнению японских властей, Осака будет наиболее подходящим местом, поскольку обладает необходимой гостиничной инфраструктурой.

Точные даты саммита пока не определены. Ориентировочно он пройдет во второй половине 2019 года.

Добавим, что в 2018 году саммит G20 пройдет в Аргентине, а в 2020 году — в Саудовской Аравии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в штаб-квартире Североатлантического Альянса состоялось открытие совместной Миссии Украины при НАТО. Отмечается, что церемония открытия проходила также за поддержки постоянного представительства ФРГ в НАТО и агентства НАТО по поддержке и поставки выставки по перезахоронению радиоактивных отходов.