13:50 20.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины назвал количество погибших за время АТО военных Украины

Президент Украины Петр Порошенко в ходе презентации проекта-победителя номинации Мемориал Героев Небесной сотни заявил, что за время АТО на востоке нашей страны погибли 2,3 тыс. украинских солдат.

Президент Украины назвал количество погибших за время АТО военных Украины

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Это катастрофа... не только для матерей, а для всей страны", - отметил Порошенко. Также лидер страны подчеркнул, что Украина освободит каждый клочок украинской земли на Донбассе и в Крыму.

Вместе с тем Порошенко пообещал объединить все украинское государство в одно единое целое.

"Надо помнить каждого из Героев Небесной сотни, каждого из 2348 военнослужащих Вооруженных сил Украины, других силовых подразделений, и каждого из более 7 тысяч гражданских украинцев, которые отдали свою жизнь во время российской агрессии. Мы сделаем все для того, чтобы Украина была объединенной", - добавил президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 19 февраля, боевики 12 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате боевых действие погиб один украинских военнослужащий. При этом четверо наших бойцов получили ранения. 

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