Президент Украины назвал количество погибших за время АТО военных Украины

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Это катастрофа... не только для матерей, а для всей страны", - отметил Порошенко. Также лидер страны подчеркнул, что Украина освободит каждый клочок украинской земли на Донбассе и в Крыму.

Вместе с тем Порошенко пообещал объединить все украинское государство в одно единое целое.

"Надо помнить каждого из Героев Небесной сотни, каждого из 2348 военнослужащих Вооруженных сил Украины, других силовых подразделений, и каждого из более 7 тысяч гражданских украинцев, которые отдали свою жизнь во время российской агрессии. Мы сделаем все для того, чтобы Украина была объединенной", - добавил президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 19 февраля, боевики 12 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате боевых действие погиб один украинских военнослужащий. При этом четверо наших бойцов получили ранения.