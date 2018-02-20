Порошенко договорился с Меркель о продолжении контактов, в том числе в "нормандском формате"

В беседе лидеры двух стран договорились о продолжении контактов, в том числе в "нормандском формате", а также по вопросам освобождения заложников, работы Совместного центра по контролю и координации, введения миротворцев на Донбасс.

Как сообщает пресс-служба главы государства по итогам разговора, собеседники, в частности, обсудили состояние реализации Минских договоренностей, отметив необходимость консолидации режима прекращения огня.

Особое внимание уделялось вопросу освобождения заложников. Стороны отметили необходимость продолжения совместной работы для освобождения в ближайшее время всех украинских заложников и политических заключенных.

Кроме того, лидеры обсудили дальнейшее взаимодействие в реализации программы реформ в Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 февраля 2018 года, подписал закон о реинтеграции Донбасса. Документ подписан на заседании военного кабинета. Как заявил глава государства, сегодняшний день навсегда войдет в историю Украины как день трагический, когда Герои Небесной сотни защитили наше право на будущее.