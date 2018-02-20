ЕС прекращает работу по модернизации КПП с Украиной

Европейский союз закрывает проект по модернизации и строительству пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной. Об этом сообщает издание Reuters.
Согласно информации издания, представители ЕС пришли к выводу, что проекты не смогут быть завершены вовремя. В настоящее время шесть проектов закрываются, а неизрасходованные деньги возмещаются.
Отметим, что проекты по модернизации шести украинских контрольно-пропускных пунктов на восточной границе ЕС были запущены в 2014 году.
Главной целью сделки была модернизация контрольно-пропускных пунктов на границе с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. Однако, проекты после задержек, ошибок и перерасхода средств с участием местных чиновников и подрядчиков не были выполнены.
Пока администрация президента Украины Петра Порошенко не ответила на просьбу прокомментировать решение ЕС о закрытии проектов, а также его последствия для имиджа Украины за рубежом.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", канцлер Австрии Себастиан Курц и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявили о необходимости усиления охраны внешних границ Европейского союза.