ЕС прекращает работу по модернизации КПП с Украиной

Согласно информации издания, представители ЕС пришли к выводу, что проекты не смогут быть завершены вовремя. В настоящее время шесть проектов закрываются, а неизрасходованные деньги возмещаются.

Отметим, что проекты по модернизации шести украинских контрольно-пропускных пунктов на восточной границе ЕС были запущены в 2014 году.

Главной целью сделки была модернизация контрольно-пропускных пунктов на границе с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. Однако, проекты после задержек, ошибок и перерасхода средств с участием местных чиновников и подрядчиков не были выполнены.

Пока администрация президента Украины Петра Порошенко не ответила на просьбу прокомментировать решение ЕС о закрытии проектов, а также его последствия для имиджа Украины за рубежом.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", канцлер Австрии Себастиан Курц и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявили о необходимости усиления охраны внешних границ Европейского союза.