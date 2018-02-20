ЕС может исключить из санкционного списка Лукаш и Клюева, - Рикард Йозвяк

Об этом во вторник, 20 февраля, с своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. По его словам, Совет Европейского союза может убрать Лукаш и Сергей Клюев из списка лиц, санкции на которых были наложены за незаконное присвоение украинских государственных средств.

При этом Янукович и еще 12 человек могут остаться в списке еще на один год, - написал он.

Напомним, 3 марта 2017 года ЕС на год продолжил решение о замораживании счетов 15 бывших украинских чиновников.

Как сообщал УРА-Информ, этим гражданам запрещается въезд в страны ЕС. Кроме того, им замораживают счета в европейских банках.