12:32 20.02.2018 | Политика | Новости
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ЕС может исключить из санкционного списка Лукаш и Клюева, - Рикард Йозвяк

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш и бизнесмен Сергей Клюев могут быть исключены из списка санкций, введенных против бывшего президента Украины Виктора Януковича и 14 его соратников.

ЕС может исключить из санкционного списка Лукаш и Клюева, - Рикард Йозвяк

Об этом во вторник, 20 февраля, с своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. По его словам, Совет Европейского союза может убрать Лукаш и Сергей Клюев из списка лиц, санкции на которых были наложены за незаконное присвоение украинских государственных средств.

При этом Янукович и еще 12 человек могут остаться в списке еще на один год, - написал он.

Напомним, 3 марта 2017 года ЕС на год продолжил решение о замораживании счетов 15 бывших украинских чиновников.

Как сообщал УРА-Информ, этим гражданам запрещается въезд в страны ЕС. Кроме того, им замораживают счета в европейских банках.

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