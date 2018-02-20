12:50 20.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Дуда рассчитывает на конкретные шаги Украины в вопросе эксгумаций

Представитель канцелярии президента Польши Павел Муха признался, что действительно Анджей Дуда надеется на положительное решение от украинской стороны в вопросе эксгумаций останков поляков. В частности, которые погибли в ходе войн и конфликтов на территории Украины.

Дуда рассчитывает на конкретные шаги Украины в вопросе эксгумаций

Об этом передает "Польское радио".

По его словам, власти Польши очень рассчитывают на договоренности с президентом Украины Петром Порошенко. Поэтому, особое внимание будет уделено украинским партнерам, чтобы достичь эффективного результата в данном вапросе.

Также Муха отметил, что недавний визит Дуды в Литву дал положительный результат и улучшил отношения между странами.

"Польско-украинский диалог также нужно проводить взвешенно и рассудительно. Однако мы занимаем однозначную позицию, если считаем, что некоторые вещи не выполняются должным образом", - добавил представитель канцелярии президента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", советница президента Польши Зофья Ромашевска выразила разочарование в связи с итогами состоявшихся переговоров польского вице-премьера Петра Глиньского с украинским вице-премьером Павлом Розенко. Известно, что стороны двух государств обсуждали антибандеровский законопроект.

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