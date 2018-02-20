Беларусь отправить своих миротворцев на Донбасс не может, - Зеркаль

Поэтому принимать участие в миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе страна не может. Об этом во вторник, 19 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, если исключается НАТО, то логично говорить и о том, что страны ОДКБ тоже не принимают участие в миссии.

Вместе с тем Зеркаль подчеркнула, что Украина настаивает на поэтапном размещении миротворческого контингента, начиная с неконтролируемого участка российско-украинской границы.

Сейчас, по мнению заместителя министра, главное, чтобы миротворцы были размещены на границе Украины с РФ, и как будет разворачиваться миссия поэтапно. Дискуссия по этому поводу продолжается уже некоторое время, – сказала Зеркаль.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что если политическое решение о введении миротворческой миссии Организации объединенных наций в Донбассе будет принято, ее развертывания займет не менее десяти месяцев. Не исключено, что даже больше, - подчеркнула она.