01:00 19.02.2018 | Политика | Новости
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Волкер переговорил с главой МИД Беларуси о Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер в воскресенье, 18 февраля, провел переговоры с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макейем.

Волкер переговорил с главой МИД Беларуси о Донбассе

Стороны говорили об урегулировании конфликта в Украине. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси, встреча прошла "на полях" 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Курт Волкер утверждает, что завершения строительства " Северного потока - 2" может угрожать безопасности в Европе.

По его мнению, сам проект имеет мало общего с поставками газа в Европу в обход Украины, поскольку руководство Москвы не побоится использовать его механизмы для нарушения стабильность европейских газовых рынков.

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