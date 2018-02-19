Волкер переговорил с главой МИД Беларуси о Донбассе

Стороны говорили об урегулировании конфликта в Украине. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси, встреча прошла "на полях" 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Курт Волкер утверждает, что завершения строительства " Северного потока - 2" может угрожать безопасности в Европе.

По его мнению, сам проект имеет мало общего с поставками газа в Европу в обход Украины, поскольку руководство Москвы не побоится использовать его механизмы для нарушения стабильность европейских газовых рынков.