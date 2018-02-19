10:58 19.02.2018 | Политика | Новости
100186810:nastya

Венгрия будет блокировать усилия ООН и Евросоюза по расширению миграции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия разными способами намерена блокировать усилия Организации Объединенных Наций и Евросоюза по расширению миграции во всем мире.

Венгрия будет блокировать усилия ООН и Евросоюза по расширению миграции

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как утверждает Орбан, политики Брюсселя, Берлина и Парижа поддерживают миграцию и тем самым способствуют упадку христианской культуры и продвижению ислама.

Он также назвал христианство последней надеждой Европы и подчеркнул, что его правительство будет выступать против усилий Организации Объединенных Наций и Европейского союза по расширению миграции по всему миру.

В издании добавили, что такие заявления Орбана прозвучали на фоне подготовки его правой популистской партии "Фидес" к парламентским выборам, которые пройдут 8 апреля. Он также выступил против усилий американского финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса по укреплению либеральности и открытости границ в Европе.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан, заявил, что беженцы прибывающие в Венгрию, являются "мусульманскими захватчиками".

Поделиться
Читайте также:
 
Наличный доллар в продаже повысился до 27,35 гривны Лауреаты общенациональной программы "Человек года– 2017" в номинации "Деятель искусств года" Российский спортсмен со скандалом покинул Олимпиаду в Южной Корее Суд арестовал директора Элиты-Центра и его сообщника
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив