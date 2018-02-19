Венгрия будет блокировать усилия ООН и Евросоюза по расширению миграции

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как утверждает Орбан, политики Брюсселя, Берлина и Парижа поддерживают миграцию и тем самым способствуют упадку христианской культуры и продвижению ислама.

Он также назвал христианство последней надеждой Европы и подчеркнул, что его правительство будет выступать против усилий Организации Объединенных Наций и Европейского союза по расширению миграции по всему миру.

В издании добавили, что такие заявления Орбана прозвучали на фоне подготовки его правой популистской партии "Фидес" к парламентским выборам, которые пройдут 8 апреля. Он также выступил против усилий американского финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса по укреплению либеральности и открытости границ в Европе.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан, заявил, что беженцы прибывающие в Венгрию, являются "мусульманскими захватчиками".