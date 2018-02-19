Профильный комитет может рассмотреть представление на Бакулина 28 февраля

Комитет не будет нарушать процедуру. Такое мнение высказал в понедельник, 19 февраля, высказал заместитель председателя Комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины Олег Куприенко. По его словам, сейчас документ проверяется главой парламента на правильность представления в соответствии процедуры.

Затем он будет направлен Бакулину и у него будет, согласно регламенту, пять дней на ознакомление. После чего он сможет представить свои возражения и ответы.

Таким образом должно пройти пять дней, чтобы не было нарушения регламента, а это значит, что раньше субботы комитент не сможет собраться для рассмотрения соответствующего представления, - пояснил политик, добавив, что Комитет будет собираться не ранее следующего понедельника, однако плановое заседание комитета - в среду.

Таким образом, представление смогут рассмотреть не ранее 28 февраля, - подытожил Куприенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил представление Генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия парламентом на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина и безотлагательно передал документы на рассмотрение парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы ВР.