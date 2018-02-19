Порошенко допросят по делу Януковича 21 февраля

Допрос запланирован на 21 февраля. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщил журналистам прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, Оболонский районный суд города Киева допросит Порошенко как свидетеля. На этот же день запланирован допрос постоянного представителя Украины при Организации объединенных наций Владимира Ельченко, - рассказал прокурор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне суд допросил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Он рассказал, что Россия готовилась захватить Крымский полуостров еще до событий Революции Достоинства.