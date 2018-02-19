Польская оппозиция намерена внести поправки к закону об ИНП

Ее лидер Гжегож Схетына считает, что этот закон стал причиной "дипломатической катастрофы" Польши. Как написал польский политик в понедельник утром, 19 февраля, на своей страничке в Twitter, его партия приняла решение в следующий вторник подать в Сейм законопроект об ИНП.

Написанный закон заместителем министра юстиции Патриком Яки и фатальные объяснения премьер-министра страны Матеуша Моравецкого привели к дипломатической катастрофе. Вот почему мы готовим проект поправок к этому закону. Здесь нет места для полумер, нужна быстрая и солидарная реакция, - написал Схетына.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда, отправляя в Конституционный суд заявление об исследовании соответствия закона про Институт национальной памяти с Конституцией страны, опротестовал формулировку, касающуюся "украинских националистов".

Как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Украины заявило, что глубоко обеспокоено фактом принятия Сеймом Республики Польша законопроекта "О внесении изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссия по преследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы".