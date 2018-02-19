МВФ настаивает на ускорении создания антикоррупционного суда в Украине

По словам Люнгмана, украинская власть должна безотлагательно внести на рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде.

Также при рассмотрении указанного законопроекта парламент должен учесть все поправки, предусмотренные программой финансирования от МВФ и рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы.

Кроме того, фонд настаивает на обеспечении дополнительного прогресса в остальных отсроченных мероприятиях, необходимых для достижения поставленных программой целей, включая меры в энергетическом и налогово-бюджетном секторах.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия неформально в настоящее время обрабатывает президентский проект закона о Высше антикоррупционном суде.