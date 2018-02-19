МВФ настаивает на ускорении создания антикоррупционного суда в Украине

Международный валютный фонд настаивает скором рассмотрении Верховной Радой Украины законопроекта об антикоррупционном суде. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
По словам Люнгмана, украинская власть должна безотлагательно внести на рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде.
Также при рассмотрении указанного законопроекта парламент должен учесть все поправки, предусмотренные программой финансирования от МВФ и рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы.
Кроме того, фонд настаивает на обеспечении дополнительного прогресса в остальных отсроченных мероприятиях, необходимых для достижения поставленных программой целей, включая меры в энергетическом и налогово-бюджетном секторах.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия неформально в настоящее время обрабатывает президентский проект закона о Высше антикоррупционном суде.