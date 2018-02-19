Европейский военный союз не может заменить НАТО, - Столтенберг

Об этои он сообщил в интервью изданию Bild.

По его словам, в данный момент собственная оборонная структура Европы контролирует Североатлантический Альянс. Это усилит европейский столб в рамках НАТО.

В то же время Столтенберг сообщил, что PESCO не может заменить НАТО.

"После выхода Великобритании из ЕС 80 процентов оборонных расходов в рамках НАТО будут поступать из стран, не являющихся членами Альянса. Усилия ЕС по обороне не являются альтернативой НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, как сообшал ранее "УРА-Информ", действующий секретарь Альянса Йенс Столтенберг не исключает варианта назначения на его должность министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. Генсек лично мог убедиться в работоспособность, а также новом стратегическом мышлении Урсулы, к тому же министры обороны других стран постоянно прислушиваются к словам Ляйен.