Европейский военный союз не может заменить НАТО, - Столтенберг

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что интенсивное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны (PESCO) усилит НАТО, но не станет его конкурентом.
Об этои он сообщил в интервью изданию Bild.
По его словам, в данный момент собственная оборонная структура Европы контролирует Североатлантический Альянс. Это усилит европейский столб в рамках НАТО.
В то же время Столтенберг сообщил, что PESCO не может заменить НАТО.
"После выхода Великобритании из ЕС 80 процентов оборонных расходов в рамках НАТО будут поступать из стран, не являющихся членами Альянса. Усилия ЕС по обороне не являются альтернативой НАТО", - подчеркнул Столтенберг.
Напомним, как сообшал ранее "УРА-Информ", действующий секретарь Альянса Йенс Столтенберг не исключает варианта назначения на его должность министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. Генсек лично мог убедиться в работоспособность, а также новом стратегическом мышлении Урсулы, к тому же министры обороны других стран постоянно прислушиваются к словам Ляйен.