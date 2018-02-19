Польша разочарована переговорами с Украиной по антибандеровскому закону

Об этом передает "Польское радио"..

Согласно ее словам, сейчас необходимо внести поправки в закон об Институте национальной памяти Польши. Поскольку, невозможно писать законы, в которых абсолютно неизвестно, о чем идет речь. Такое решение связано с тем, чтобы поляков наконец-то прекратили подозревать в массовых убийствах евреев.

Также Ромашевска заявила, что польской стороне не удалось убедить Киев отменить запрет эксгумаций на территории страны польских жертв конфликтов. По ее мнению, обновленный закон об ИНП привел к ухудшению отношений с Украиной.

"Надо быть очень осторожным относительно того, какие национализмы нужно оправдывать, а какие нет. Надеюсь, что этот закон, однако, будет изменен, что состоится какая-то его реконструкция", - добавила она.

В освою очередь вице-премьер Украины Павел Розенко рассказал, что Киев предложил Варшаве создать специальную рабочую группу по спорному "бандеровскому закону", однако правительсво Польши не согласилось на такое предложение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Польши Анджей Дуда в ночь на среду, 7 февраля, таки подписал изменения к закону об Институте национальной памяти.