22:47 18.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В России отвергли "план Расмуссена" по урегулированию ситуации на Донбассе

План по урегулированию ситуации на Донбассе, который предложил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен, не заработает, если будет реализовываться на условиях Киева.

В России отвергли

Украина хочет все сразу. Россия с этим не согласна. Об этом в воскресенье, 18 февраля, в интервью DW в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил член Совета Федерации Федерального собрания России Алексей Пушков.

По его мнению, миссию необходимо согласовать с так называемыми "республиками".

Москва будет настаивать на введении миротворческой миссии для защиты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы должны двигаться медленно, сначала ввести миротворцев, которые помогут ОБСЕ выполнять их миссию, а потом все остальное, - подытожил Пушков.

Напомним, в представленном на Мюнхенской конференции по безопасности докладе, по поручению бывшего генсека НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фога Расмуссена говорится, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН должна отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев и полицейских.

План также предусматривает участие в составе миссии "голубых касок" военных из стран, не входящих в НАТО, таких как Швеция, или других государств, имеющих опыт миротворческих операций, как Бразилия.

Как сообщал УРА-Информ, Путин предлагает отправить "голубые каски" в регион исключительно для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ.

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