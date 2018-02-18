В России отвергли "план Расмуссена" по урегулированию ситуации на Донбассе

Украина хочет все сразу. Россия с этим не согласна. Об этом в воскресенье, 18 февраля, в интервью DW в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил член Совета Федерации Федерального собрания России Алексей Пушков.

По его мнению, миссию необходимо согласовать с так называемыми "республиками".

Москва будет настаивать на введении миротворческой миссии для защиты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы должны двигаться медленно, сначала ввести миротворцев, которые помогут ОБСЕ выполнять их миссию, а потом все остальное, - подытожил Пушков.

Напомним, в представленном на Мюнхенской конференции по безопасности докладе, по поручению бывшего генсека НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фога Расмуссена говорится, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН должна отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев и полицейских.

План также предусматривает участие в составе миссии "голубых касок" военных из стран, не входящих в НАТО, таких как Швеция, или других государств, имеющих опыт миротворческих операций, как Бразилия.

Как сообщал УРА-Информ, Путин предлагает отправить "голубые каски" в регион исключительно для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ.