19:05 18.02.2018 | Политика | Новости
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В Мюнхене завершилась конференция по безопасности

В Мюнхене в воскресенье, 18 февраля, завершилась 54-ая Мюнхенская конференция по безопасности.

В Мюнхене завершилась конференция по безопасности

Председатель конференции Вольфганг Ишингер пригласил всех присутствующих через год встретиться и проверить, удалось ли достичь успеха. Как заявил в своем заключительном слове Ишингер, поднятые на конференции проблемы решить не удалось, имея в виду доклад "Мир катится в пропасть?"

Немецкий дипломат акцентировал внимание на том, что все в мире стремятся к тому, чтобы закончились гонки вооружений, придерживались договора. Однако, по его словам, на конференции недостаточно четко прозвучали тезисы о том, какие конкретные шаги политики и ответственные лица должны сделать, чтобы осуществить эти планы и "отвлечь темное будущее", так что надо хорошо поработать.

Напомним, в конференции по безопасности приняли участие около 500 человек: политики, среди которых главы государств и правительств, руководители международных организаций и разведслужб ряда стран, эксперты, бизнесмены.

На конференции также выступил и президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, глава государства провел ряд встреч. В частности сегодня он встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Порошенко выразил благодарность Мэттису за предоставленное оборонительное вооружение в виде 20 боевых комплексов Джавелин.

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