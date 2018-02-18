Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни

Об этом передает пресс-служба главы государства. По случаю выставки президент выступил с трогательной речью, где он вспомнил Валерия Брезденюка, который владел уникальной технологией рисования на воде и стал финалистом конкурса "Украина имеет таланты".

Порошенко вспомнил и о Назарие Войтовиче, который учился на дизайнера, обожал живопись, но пришелна Майдан по зову сердца и многих других героев Революции Достоинства.

Глава государства также распорядился выплатить внеочередные пенсии всем родственникам и близким, чьи сыновья пострадали от действий правоохранителей Евромайдана 2014 года.

"Каждый из нас является носителем собственных эпизодов Майдана ... У каждого из нас это стоит перед глазами", - такими словами украинский гарант подытожил свою речь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня в Киеве в центре города перекрыли все станции метро.