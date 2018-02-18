17:33 18.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко будет давать показания по делу преступлений Евромайдана

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил информацию об участии в процессе по расследованию преступлений против участников Революции Достоинства. Об этом он заявил во время открытия выставки Героям Небесной Сотни.

Порошенко будет давать показания по делу преступлений Евромайдана

Он заявил, что подобный прецедент украинцы будут наблюдать впервые в истории современной Украины, однако Революция Достоинства коснулась и его, а потому он просто обязан содействовать в обвинительном процессе, чтобы все преступники получили свое наказание. 

Порошенко также обратился в Департаменту специальных расследований с предложением помощи. Согласно Конституции Украины, президенту запрещено оказывать какое-либо давление на ход судебного следствия и разбирательства, однако президент должен понимать, что все необходимые материалы для вынесения обвинительного приговора у Генеральной прокуратуры будут на руках.

"Зло должно быть наказано. И я лично об этом позабочусь", - подчеркнул украинский лидер.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее глава государства также распорядился выплатить внеочередные пенсии всем родственникам и близким, чьи сыновья пострадали от действий правоохранителей Евромайдана 2014 года. 

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