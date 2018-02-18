Порошенко будет давать показания по делу преступлений Евромайдана

Он заявил, что подобный прецедент украинцы будут наблюдать впервые в истории современной Украины, однако Революция Достоинства коснулась и его, а потому он просто обязан содействовать в обвинительном процессе, чтобы все преступники получили свое наказание.

Порошенко также обратился в Департаменту специальных расследований с предложением помощи. Согласно Конституции Украины, президенту запрещено оказывать какое-либо давление на ход судебного следствия и разбирательства, однако президент должен понимать, что все необходимые материалы для вынесения обвинительного приговора у Генеральной прокуратуры будут на руках.

"Зло должно быть наказано. И я лично об этом позабочусь", - подчеркнул украинский лидер.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее глава государства также распорядился выплатить внеочередные пенсии всем родственникам и близким, чьи сыновья пострадали от действий правоохранителей Евромайдана 2014 года.