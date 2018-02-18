Мэй настаивает на усилении безопасности европейского региона

По ее словам, Великобритания даже после выхода из ЕС не может оставаться в стороне перед теме угрозами, которые сегодня стоят перед международным сообществом, ведь страна также является рубежом защиты региона. Премьер настаивает на продолжении сотрудничества с Интерполом и ЕС в вопросе взаимодействия правоохранительный органов для усиленной борьбы с терроризмом.

Напомним, что Великобритания намерена выйти из-под юрисдикции Суда Европейского Союза, что может подорвать взаимоотношения с Брюсселем, однако такие действия не должны затмить приоритетность обеспечения безопасности в Европе, особенно, что касается кибератак, захлестнувших регион в прошлом году.

"Безопасность Европы — это и наша безопасность, поэтому я говорила раньше и повторяю сегодня", - резюмирует Мэй.

Как сообщалось в "Ура-Информ", Порошенко просит Терезу Мэй поддержать инициативу Киева о введении миротворцев на Донбассе.