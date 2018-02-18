23:48 18.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Лукашенко готов отправить миротворцев на Донбасс если будут договоренности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность направить в Украину белорусский миротворческий контингент.

Лукашенко готов отправить миротворцев на Донбасс если будут договоренности

Вместе с тем, по его словам, президенты Украины и России должны прежде договорится между собой. Как сообщает государственной белорусское агентство "БелТА", Лукашенко, в частности, отметил, что если Белоруссии поручили сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта в Украине, то она бы выполняла все необходимое, не занимая чью-то позицию.

Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между - я стану, договоритесь вывести десять тысяч вооруженных сил Беларуси - мы поставим их на границе, где вы скажете, - заявил глава государства, добавив, что может даже сделать то, о президенты даже и не договорились.

Вместе стем Лукашенко напомнил, что еще в первый год конфликта в Донбассе Белоруссия направила свои предложения по его урегулированию, однако они не были приняты высокопоставленными чиновниками из Брюсселя.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко утверждает, что введение миротворческой миссии на Донбассе поможет сдвинуть процесс урегулирования конфликта с мертвой точки.

По его словам, только независимые международные представители смогут выступать твердым гарантом режима прекращения огня, проводить операцию по разоружению пророссийских боевиков, а также будут сдерживать передвижение российской техники, которая в больших количествах сосредоточена на украино-российской границе.

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