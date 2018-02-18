Я готов помочь Украине выйти из кризиса, - Курц

Канцлер Австрии Себастиан Курц считает, что у него есть простая стратегия урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил на полях Мюнхенской конференции.
По его словам, конфликт на Донбассе доказал многим молодым европейцам, что безопасность Европы еще далека от того идеала, который на экранах телевизора создают маститые политики. Необходимо срочно реализовать проект миротворческой миссии в Украине, так как у Европы есть еще много своих проблем - борьба с терроризмом и миграционный кризис.
Курц также настаивает на создании европейской армии, так как его опыт министра иностранных дел подсказывает ему, что в последующие годы защитить мир от внешних угроз будет еще сложнее, это касается постоянных кибератак и кражи правительственных данных.
"Украине стоит продолжать кооперироваться с ЕС и НАТО - для нее это наилучший вариант разрешения кризиса на востоке страны", - резюмирует австрийский лидер.
Как сообщалось в "Ура-Информ", австрийское федеральное правительство поддерживает идею миротворческой миссии на Донбассе.