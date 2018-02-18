Анкара опять обвинила Вашингтон в поддержке терроризма

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на полях Мюнхенской конференции заявил, что США продолжают поддерживать локальный терроризм. Об этом передает DW.
По его словам, Турция своими боевыми действиями на юге страны лишь защищает свои границы, а так как страна также является членом НАТО, то и границы Альянса тоже. Премьер напомнил всем высокопоставленным европейским политикам, что борьба против боевиков "Исламского государства" еще не окончена, и что добивая одних террористов не нужно создавать других. В данном случае политик имел ввиду курдских националистов, которых Анкара считает террористами.
Йылдырым уверен, что страна наносит превентивный удар по противнику, чтобы в случае эскалации конфликта не быть застигнутыми врасплох.
Отношения США и Турции осложнились после того, как Эрдоган дал добро на проведение боевой операции "Оливковая ветвь" против Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Отрядов народной самообороны" (YPG). Военные действия Турции осудила Франция и США.
Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее глава государства Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна категорически не согласна на все иные варианты сотрудничества с Евросоюзом, кроме как вступление в ЕС.