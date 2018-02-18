Анкара опять обвинила Вашингтон в поддержке терроризма

По его словам, Турция своими боевыми действиями на юге страны лишь защищает свои границы, а так как страна также является членом НАТО, то и границы Альянса тоже. Премьер напомнил всем высокопоставленным европейским политикам, что борьба против боевиков "Исламского государства" еще не окончена, и что добивая одних террористов не нужно создавать других. В данном случае политик имел ввиду курдских националистов, которых Анкара считает террористами.

Йылдырым уверен, что страна наносит превентивный удар по противнику, чтобы в случае эскалации конфликта не быть застигнутыми врасплох.

Отношения США и Турции осложнились после того, как Эрдоган дал добро на проведение боевой операции "Оливковая ветвь" против Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Отрядов народной самообороны" (YPG). Военные действия Турции осудила Франция и США.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее глава государства Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна категорически не согласна на все иные варианты сотрудничества с Евросоюзом, кроме как вступление в ЕС.