23:00 17.02.2018 | Политика | Новости
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Волкер опасается строительством "Северного потока - 2"

Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер утверждает, что завершения строительства "Северного потока - 2" может угрожать безопасности в Европе. Об этом он заявил на полях Мюнхена.

Волкер опасается строительством

По его словам, сам проект имеет мало общего с поставками газа в Европу в обход Украины, ведь руководство Москвы не побоится использовать его механизмы для нарушения стабильность европейских газовых рынков. Волкер уверен в том, что осуществлять поставки газа на континент можно и более дешевыми способами, чего нельзя сказать о строительстве потока по дну Черного моря, которая обойдется Кремлю в миллиарды долларов.

 ЕС уже сейчас должен думать о диверсификации энергоснабжения, а также развитии альтернативных источников энергии, дабы обезопасить себя от возможного газового коллапса. Кроме того, США убеждены в необходимости диверсифицировать источники поставок энергоносителей в европейские страны. 

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее Германия разрешила России строить в своих водах Северный поток-2.

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