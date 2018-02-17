Волкер опасается строительством "Северного потока - 2"

По его словам, сам проект имеет мало общего с поставками газа в Европу в обход Украины, ведь руководство Москвы не побоится использовать его механизмы для нарушения стабильность европейских газовых рынков. Волкер уверен в том, что осуществлять поставки газа на континент можно и более дешевыми способами, чего нельзя сказать о строительстве потока по дну Черного моря, которая обойдется Кремлю в миллиарды долларов.

ЕС уже сейчас должен думать о диверсификации энергоснабжения, а также развитии альтернативных источников энергии, дабы обезопасить себя от возможного газового коллапса. Кроме того, США убеждены в необходимости диверсифицировать источники поставок энергоносителей в европейские страны.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее Германия разрешила России строить в своих водах Северный поток-2.