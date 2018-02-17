Урегулирование конфликта на Донбассе неминуемо, - Порошенко

По его словам, впервые в истории восточной Европы процесс завершения конфликта на Донбассе может стать успешным примером мирного урегулирования насильственной агрессии. Порошекно также напомнил о важности введение миротворческой миссии на востоке Украины, так как достижения мира на данный момент можно достичь лишь при помощи международных посредников.

Важность России в процесс умиротворение также важна, так как Москва также будет выступать посредником, а не стороной конфликта в данном вопросе.

Отдельно поднимался вопрос о дальнейшей реинтеграции Донбасса, однако об этом можно будет говорить только после реального изгнания оккупантов с украинских территорий.

"Сейчас у России есть шанс продемонстрировать готовность к компромиссу и согласиться на миротворцев на всей территории оккупированного Донбасса", - подчеркнул украинский лидер.

Как сообщалось в "Ура-Информ", на конференции выступят Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава МВФ Кристин Лагард, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер, а также представители руководства ряда европейских государств.