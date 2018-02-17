Трамп пригласил Натаньяху на "чаепитие" в Белый Дом

В официальном уведомлении говорится, что последняя встреча двух лидером в рамках Всемирного экономического форума в Давосе подтвердил дружественность отношений между странами. На данный момент лояльность Вашингтона к Тель-Авиву как никогда высока, особенно этому поспособствовало решение Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израильского государства и перенесения туда американского консульства.

Это будет первая встреча двух глав государств после решения о переносе консульства. Натаньяху уже подтвердил свое намерение прибыть в Вашингтон пятого марта. Сам он считает, что на данный момент отношения между странами во всех сферах деятельности более, чем "прекрасны".

"У президента прекрасные отношения с премьер-министром, и он с нетерпением ждет встречи с ним", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна модернизировать американский ядерный арсенал.