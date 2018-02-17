Тимошенко в "кулуарах Мюнхена" общалась с российским послом - ФОТО

Фотографии общения Тимошенко в кругу российский посла в Германии Сергея Нечаева предоставила представитель МИД РФ Мария Захарова. О деталях разговора Тимошенко и Нечаева ничего не известно.

На полях Мюнхена также присутствует украинский президент Петр Порошенко, который вчера выступил с мессэджем к европейским политикам. Основная мысль его выступления - это необходимость скорейшего введения миротворческой миссии на востоке Украины.

Сегодня также ожидается встреча министров иностранных дел "нормандской четверки".

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.