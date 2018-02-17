14:30 17.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100186711:test

Тимошенко в "кулуарах Мюнхена" общалась с российским послом - ФОТО

На Мюнхенской конференции была замечена лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Об этом сообщает "Страна".

Тимошенко в

Фотографии общения Тимошенко в кругу российский посла в Германии Сергея Нечаева предоставила представитель МИД РФ Мария Захарова. О деталях разговора Тимошенко и Нечаева ничего не известно.

На полях Мюнхена также присутствует украинский президент Петр Порошенко, который вчера выступил с мессэджем к европейским политикам. Основная мысль его выступления - это необходимость скорейшего введения миротворческой миссии на востоке Украины.

Сегодня также ожидается встреча министров иностранных дел "нормандской четверки".

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом

Поделиться
Читайте также:
 
Сегодня в Соломенском суде будут рассматривать дело "автомобильного хулигана" ALEKSEEV отправляется на Евровидение - ВИДЕО Мексика опять страдает от стихийного бедствия От кого бежал из Украины Антин Мухарский
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив