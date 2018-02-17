Тимошенко в "кулуарах Мюнхена" общалась с российским послом - ФОТО

На Мюнхенской конференции была замечена лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Об этом сообщает "Страна".
Фотографии общения Тимошенко в кругу российский посла в Германии Сергея Нечаева предоставила представитель МИД РФ Мария Захарова. О деталях разговора Тимошенко и Нечаева ничего не известно.
На полях Мюнхена также присутствует украинский президент Петр Порошенко, который вчера выступил с мессэджем к европейским политикам. Основная мысль его выступления - это необходимость скорейшего введения миротворческой миссии на востоке Украины.
Сегодня также ожидается встреча министров иностранных дел "нормандской четверки".
Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.