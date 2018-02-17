Столтенберг назвал своего приемника на посту главы НАТО

Действующий секретарь Альянса Йенс Столтенберг не исключает варианта назначения на его должность министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. Генсек лично мог убедиться в работоспособность, а также новом стратегическом мышлении Урсулы, к тому же министры обороны других стран постоянно прислушиваются к словам Ляйен.

Сменить Столтенберга на посту руководителя организации она сможет через два года, однако против нее уже выступило турецкое руководство с критикой. Свою риторику Анкара объясняет тем, что женщине еще не хватит опыта, чтобы решать те задачи, в которых может нуждаться турецкая сторона.

Чиновница и по сей день возглавляет оборонное ведомство Германии.

Как сообщалось в "Ура-Информ", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Европейский союз не готов сегодня самостоятельно отражать угрозу ядерного конфликта.