20:00 17.02.2018 | Политика | Новости
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Снять санкции с России сложнее, чем их ввести, - Габриель

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что ЕС готово будет снимать санкции с России по мере реализации мирного плана деэскалации конфликта на Донбассе.

Снять санкции с России сложнее, чем их ввести, - Габриель

Об этом передает Reuters.

По его слова, не стоит ожидать того, что Евросоюз враз снимет все санкции - это более легкий процесс, нежели их внедрение, здесь необходимо согласованием всех сторон. Габириель поприветствовал слова Порошенка о мирном урегулировании войны на востоке Украины и поддержал идею введения миротворческой миссии. Однако Габриель сомневается в том, что подобный проект будет быстро реализуемым, здесь необходима пошаговая стратегия, которую он предлагает применить в отношении санкций.

Важность России в процесс умиротворение также важна, так как Москва также будет выступать посредником, а не стороной конфликта в данном вопросе. С таким тезисом выступил министр.

"Мы должны добиться перемирия на Украине", - резюмирует немецкий министр иностранных дел.

Как сообщалось в "Ура-Информ", США как и раньше считает украинский вектор внешней политики приоритетным, и наше руководство будет делать все возможное, чтобы укреплять устойчивость Украины в противостоянии Российской Федерации.

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