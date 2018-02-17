Снять санкции с России сложнее, чем их ввести, - Габриель

Об этом передает Reuters.

По его слова, не стоит ожидать того, что Евросоюз враз снимет все санкции - это более легкий процесс, нежели их внедрение, здесь необходимо согласованием всех сторон. Габириель поприветствовал слова Порошенка о мирном урегулировании войны на востоке Украины и поддержал идею введения миротворческой миссии. Однако Габриель сомневается в том, что подобный проект будет быстро реализуемым, здесь необходима пошаговая стратегия, которую он предлагает применить в отношении санкций.

Важность России в процесс умиротворение также важна, так как Москва также будет выступать посредником, а не стороной конфликта в данном вопросе. С таким тезисом выступил министр.

"Мы должны добиться перемирия на Украине", - резюмирует немецкий министр иностранных дел.

Как сообщалось в "Ура-Информ", США как и раньше считает украинский вектор внешней политики приоритетным, и наше руководство будет делать все возможное, чтобы укреплять устойчивость Украины в противостоянии Российской Федерации.